Grundstødt tysk containerskib i Lillebælt er trukket fri

Det tyske containerskib Ragna, der fredag stødte på grund i Lillebælt, er søndag blevet trukket fri. Det oplyser TV Syd.

Skibet er trukket til havnen i Fredericia, hvor det også kom fra.

Skibets kaptajn blev fredag anholdt og sigtet for spiritussejlads og for ikke at have anmeldt grundstødningen.

Retten afgør i januar straf og eventuel frakendelse af retten til at føre skib, har politiet tidligere oplyst.