Klimamarch forvandlet til politisk arena

- For det første synes jeg, at klimaet har fyldt meget lidt i den her valgkamp. Det er rigtig godt, at der er så mange mennesker her, som få dage før, vi skal stemme, siger ”hey, husk nu lige, at klimaet er noget af det allervigtigste”, sagde Mette Frederiksen.

Statsministeren mener, at det også er hendes ansvar at kæmpe klimakampen.

- Som statsminister kan man ikke nøjes med at gå og være bekymret. Der skal man også handle og være med til – sammen med alle de her vidunderlige mennesker – at skubbe dagsordenen yderligere fremad, sagde hun.

Gemt godt væk bag andre socialdemokrater, pressefolk og livvagter gik Mette Frederiksen en kort del af ruten sammen med de fremmødte.

Imens resten af forsamlingen bevægede sig som sild i en tønde, havde statsministeren frit manøvrerum omkring sig.