Person bragt på hospitalet efter knivstik i Brøndby

En person er blevet stukket med kniv i Brøndby og bragt på hospitalet.

Det oplyser Københavns Vestegns Politi, der også melder, at det har anholdt en person.

Politiets vagtchef Peter Grønbæk afviser over for Ritzau at oplyse nærmere om offeret. Han oplyser ligeledes heller ikke, hvordan offerets tilstand er.