- Vi opfordrer folk til at holde sig væk fra området, så vi kan få arbejdsro, lyder det på politiets Twitter-profil.

Rune Nielsen kunne lidt efter 03.30 natten til søndag endnu ikke sige noget om, hvordan branden er opstået.

Kort efter klokken 05.00 søndag morgen kan han dog oplyse, at det er lykkedes at få branden under kontrol. Brandvæsnet kan derfor inden længe gå i gang med efterslukningsarbejdet.