Danskerne gav over 117 millioner kr. til kræftbekæmpelse

117.449.190 danske kroner. Så meget blev der givet til kampen mod kræft under TV 2’s og Kræftens Bekæmpelses ”Knæk Cancer”-indsamling, som kulminerede lørdag aften.

Det skriver Kræftens Bekæmpelse i en pressemeddelelse.

Organisationens direktør, Jesper Fisker, siger i pressemeddelelsen, at han i år er særligt rørt over støtten. Han nævner, at verdens mange kriser gør, at danskernes lommer generelt ikke er lige så dybe, som de var sidste år.