To bomber på 500 kilo er fundet på mark

Området vil være afspærret, indtil det er muligt at sprænge de to bomber. Erik Lindholdt opfordrer folk til at holde sig væk.

Bomberne er ikke farlige, men politiet vil være til stede i området og holde det afspærret.

- Der kommer til at skulle foregå nogle undersøgelser nu, og det kommer til at tage minimum 48 timer, siger vagtchefen.

Bomberne menes at stamme fra Anden Verdenskrig. Vagtchefen fortæller, at personerne ledte efter et fly fra krigen, som skulle være styrtet ned på den pågældende mark.