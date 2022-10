Spædbarn har fået varig hjerneskade: Far fængslet for vold

Her kom det frem, at manden sigtes efter paragraf 246. Den handler om grov vold under særdeles skærpende omstændigheder i form af meget alvorlig tilskadekomst.

Horsens Folkeblad skriver, at volden skal være foregået i en periode, da pigen var mellem en og fire måneder gammel.

Pigen har fået blødninger i hjernen, flere brud på kroppen og en blivende hjerneskade til følge.

Ifølge avisen fortalte forsvareren på retsmødet, at der hos manden er en delvis erkendelse af sigtelsen. Han erkender, at han i to tilfælde har rystet sin datter. Men sagen er på et tidligt stadie, lød det.