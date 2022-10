Kvinde anholdt med gevær på Kongens Nytorv Metrostation

Københavns Politi har lørdag formiddag været massivt til stede på metrostationen på Kongens Nytorv i København, efter at en kvinde blev set pakke et gevær ud af sin taske.

Det oplyser politiet til Ekstra Bladet.

- Vi får anmeldelsen klokken 11.20 om, at en kvinde er i gang med at pakke et gevær ud af sin taske på metrostationen, siger vagtchef Henrik Brix.