Han fortæller, at det er en kombination af, at it-problemet spreder sig, og at det skaber problemer, når tog fra Sjælland ikke kan køre over til Fyn og omvendt.

Selv om togene har holdt stille, har DSB forsøgt at få passagerer til nærmeste station.

»Det har været sådan, at vi har forsøgt at køre til nærmeste station med togene, sådan så man kunne holde ind ved perronerne i de tilfælde det er muligt,« siger Tony Bispeskov.

Informationschefen oplyste klokken 10.25, at det var forventningen, at togdriften ville blive genoptaget inden for kort tid. Men først kl. 12.35 kunne DSB oplyse på selskabets hjemmeside:

»Vi må igen begynde at køre S-tog. Der arbejdes på at genindsætte linje A, B, C og F. Vi forventer, at der går flere timer, før vi igen kan køre rettidigt med alle S-togslinjer,« skriver selskabet.