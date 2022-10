Tog kører igen efter omfattende nedbrud

Tony Bispeskov fortalte tidligere lørdag, at der var tale om en kombination af, at it-problemet spredte sig, og at det skabte problemer, når tog fra Sjælland ikke kunne køre over til Fyn og omvendt.

- Dels kan vi ikke køre tog fra Sjælland mod Jylland, og vi kan ikke køre tog fra Fyn mod Sjælland.

- Men det er også et system, der er ustabilt og tydeligvis svigter på en måde, så det også påvirker andre steder end Sjælland, som det oprindeligt gjorde, sagde informationschefen.

Den første melding på DSB’s hjemmeside om it-fejlen og aflysningerne kom kort efter klokken 10.

Tony Bispeskov råder passagerer til at orientere sig i Rejseplanen.

Informationschefen fortalte tidligere lørdag, at det var af sikkerhedsmæssige årsager, at man var nødt til at lade togene holde stille.