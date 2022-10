»Vi har ikke nogen indikation, andet end at der er tale om en it-fejl på det,« siger informationschef Tony Bispeskov og forklarer, at fejlen ligger i et eksternt it-system.

Først meldte DSB ud, at »alle tog holder stille«. Det blev kort før kl. 11 indskærpet til kun at gælde for togene på Sjælland. Men lidt over 11 rettede DSB sin melding endnu engang til, at der alligevel er tale om alle tog i hele landet.

Selv om togene har holdt stille, har DSB forsøgt at få passagerer til nærmeste station.

»Det har været sådan, at vi har forsøgt at køre til nærmeste station med togene, sådan så man kunne holde ind ved perronerne i de tilfælde det er muligt,« siger Tony Bispeskov.