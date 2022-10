Grundstødt containerskib i Lillebælt trækkes fri i weekenden

Skibets kaptajn, som blev anholdt fredag, er blevet løsladt igen. Han er dog sigtet for spiritussejlads og for ikke at anmelde grundstødning.

Retten afgør i januar straf og frakendelse, oplyser politiet.

Politiet fik anmeldelsen om det grundstødte skib klokken 02.10 natten til fredag fra Forsvarets farvandsovervågningsenhed Maritime Assistance Service.

Skibet var gået på grund cirka 200 meter nordøst for Strib på Fyn.

På baggrund af omstændighederne ved grundstødningen - navnlig skibets sejlmønster - fattede politiet mistanke om, at der kunne være tale om spiritussejlads.