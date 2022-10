30-årig kvinde løsladt efter dødsbrand i Holbæk

Han blev bragt til sygehuset til behandling, men hans liv stod ikke til at redde.

Kvinden blev fængslet mistænkt for at have påsat branden og for drabsforsøg.

Hun nægtede sig skyldig, da hun blev fremstillet i grundlovsforhør.

Men politiet har nu modtaget de brandtekniske undersøgelser fra stedet.

De understøtter ikke, at branden skulle være påsat, og derfor er kvinden blevet løsladt.

Midt- og Vestsjællands Politi skriver i døgnrapporten, at kvinden fortsat er sigtet i sagen, imens undersøgelserne afsluttes.