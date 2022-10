43-årig fængslet for drabsforsøg efter knivstikkeri

Manden blev anholdt, og fredag eftermiddag blev han fremstillet i grundlovsforhør.

Her kom det frem, at kvinden var ramt af to knivstik i maven og et i låret. Hun brækkede et ribben og fik skader tæt ved milten, skriver Randers Amts Avis, der var til stede i grundlovsforhøret.

I retsmødet nægtede den 43-årige sig skyldig, men ville ellers ikke udtale sig, skriver Randers Amts Avis.