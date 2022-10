Dom: To mænd stod bag indsmugling af 115 kilo amfetamin

Politiet ved ikke, hvem der kom med amfetaminen, eller hvem der modtog den.

Men fredag er 33-årige Munir Khan Tobias Thil og 38-årige Lars Gruth Winding blevet dømt for at arrangere denne og flere andre indsmuglinger. I alt er de dømt for at stå bag indsmugling og videresalg af 115 kilo amfetamin.

Stod det til de to mænd skulle de dog have fået noget mere amfetamin til landet, lød det i anklageskriftet, som de fredag blev dømt efter.

Efter den succesfulde levering af de 25 kilo amfetamin aftalte Thil en levering af det dobbelte. Personen, der skulle transportere stoffet til Danmark, kunne dog ikke have mere end 30 kilo med ad gangen.