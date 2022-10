Anklager løslader endnu en mand i drabssag fra Christiania

Hvad der herefter nøjagtig er foregået, er hemmeligt, da det ikke er tilladt at referere fra lukkede retsmøde.

Normalt foregår et grundlovsforhør på den måde, at anklagemyndigheden fremlægger det materiale, som politiet har tilvejebragt under efterforskningen, og den sigtede får mulighed for at forklare sig.

Herefter vil anklageren typisk komme med en begæring om varetægtsfængsling, som dommeren så skal tage stilling til.

- Jeg kan ikke gå ind i, hvad der er kommet frem på grund af de lukkede døre, men anklageren har valgt at løslade den sigtede, fortæller efterforskningsleder Knud Hvass.

Både den 31-årige og den 29-årige er fortsat sigtede i sagen. Når der først er rejst en formel sigtelse for en alvorlig forbrydelse som manddrab, skal sagen nemlig igennem en række procedurer inden for anklagemyndigheden, før sigtelsen eventuelt vil kunne droppes.