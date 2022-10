Tiltale: Kørte tværs gennem byen for at dumpe lig i havet

En 24-årig mand kørte ifølge anklagemyndigheden tværs gennem store dele af København - efter at have dræbt sin kæreste - med hendes afsjælede legeme på passagersædet blot for at køre bilen i havet ved Amager Strandpark.

Det fremgår af et anklageskrift i sagen, som anklagemyndigheden ved Københavns Politi har udarbejdet.