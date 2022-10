Årstiden, hvor dåhjorte praler og præsenterer gevirer

Hundyrene virkede ikke just imponerede, og de lod sig ikke distrahere af den maskuline opvisning midt i maden. De åd videre af det milde efterårsgræs og ænsede næppe de to svært bevæbnede rivaler, der gjorde klar til kamp.

Dåhjortene så hinanden an for at fornemme styrken i modpartens hovedvåben.

Så præsenterede de gevir i en sidste vurdering af, om en kamp var umagen værd.