Ti mistænkte slipper for tiltale for drab på 25-årig

Anklagemyndigheden har vurderet, at der ikke er grundlag for at rejse tiltale, og derfor er der sket en såkaldt påtaleopgivelse, fremgår det af en mail til Ritzau.

Tidligt om morgenen 31. oktober sidste år blev den 25-årige fundet ved et stisystem nær Avedøre Landsby af en tilfældig forbipasserende. Kort efter afgik han ved døden på af de mange skader, han var blevet påført.

Under efterforskningen nåede politiet frem til, at han forinden var blevet overfaldet et andet sted.

I dagene op til forbrydelsen kørte det senere offer rundt i en hvid VW varevogn, som blev fundet i vandet ud for Avedøre Holme. I en appel bad politiet på et tidspunkt om oplysninger fra eventuelle vidner.