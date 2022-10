Mand dømt for uagtsomt skuddrab sin onkel i Grønland

En mand er torsdag blevet frifundet for med overlæg at have dræbt sin onkel sidste vinter i det vestlige Grønland.

I stedet er manden blevet dømt for uagtsomt manddrab, oplyser Grønlands Politi i en pressemeddelelse. Sanktionen er anbringelse i et år og tre måneder i en anstalt.

Hændelsen fandt sted 21. januar i bygden Niaqornat, hvor en 39-årig mand boede i et hus sammen med sin onkel på 58 år.