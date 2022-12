16/12/2022 KL. 11:45

»Man kan dukke nakken og være en del af det i mange år, eller også kan man vælge at gøre noget andet«

Hvad gør det ved en mand, når han i 22 år har set menneskeskæbner blive nedbrudt i en fængselscelle? Når han har set fanger skære sig selv i armene? Når kolleger går over stregen og bruger kniplen en gang for meget? Og følelserne blot handles af over en kop kaffe i kantinen? Karsten Rasmussen vendte ryggen til 22 års arbejdsliv og traf et valg, som kom til at påvirke både ham og familien.