Politiet har sigtet mand for drab i Pusher Street

Pusher Street på Christiania har tidligere dannet rammen om opgør om hashmarkedet. Det lukrative hashmarked har tiltrukket flere bander, har politiet tidligere fortalt.

- Vi har i de senere år set en udvikling, hvor flere grupperinger er til stede derude for at få andel i hashsalget, og de manifesterer tydeligt deres tilhørsforhold, sagde Tommy Laursen for en måneds tid siden til Ritzau.

- Men der er sket en forråelse, hvor stridigheder i bandemiljøet til tider forplanter sig til Pusher Street, siger politiinspektøren.

I et debatindlæg i Berlingske i marts noterede et medlem af Christianias Naboer, at både Hells Angels, Satudarah, Loyal To Familia og NNV er til stede i Pusher Street.