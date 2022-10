Dommer har fængslet mand for drab i Pusher Street

Offeret blev ramt to gange i hovedet af skud, da han stod i en hashbod ved Abegrotten. Det fremgår af den sigtelse, som er læst op i Københavns Byret, rapporterer Ekstra Bladet. Den sigtede mistænkes for at have begået drabet sammen med andre, der ikke er blevet identificeret. Den 29-årige nægter sig skyldig.

Pusher Street på Christiania har tidligere dannet rammen om opgør om hashmarkedet. Det lukrative hashmarked har tiltrukket flere bander, har politiet tidligere fortalt.

- Vi har i de senere år set en udvikling, hvor flere grupperinger er til stede derude for at få andel i hashsalget, og de manifesterer tydeligt deres tilhørsforhold, sagde Tommy Laursen for en måneds tid siden til Ritzau.