Russisk ægtepar idømt behandling i sag om 3000 stjålne cykler

Ægteparrets søn, der er dansk statsborger, har fået tre måneders betinget fængsel. Han er dømt for at have modtaget penge mellem 2018 og 2019, selv om han vidste, hvad forældrene foretog sig.

Ægteparret er i forbindelse med sagen blevet mentalundersøgt. Undersøgelserne har vist, at parret har psykiske sygdomme, hvorfor de ikke bliver straffet med fængselsdomme.

Sagens anklager, Sofie-Amalie Brandi, er glad for, at de kriminelle aktiviteter er blevet lukket ned.

- Det har været et ret professionelt setup, hvor man har ændret stelnumre og reservedele er blevet udskiftet. Og så har det været svært at genkende cyklerne, når de er blevet sat til salg på internettet, siger hun.