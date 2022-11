Ved landsbyen Gjøl lukkede 39 minkfarme – ville vælgerne slagte regeringen?

Der hænger en enkelt valgplakat med Mette Frederiksens ansigt på hovedgaden Limfjordsgade i landsbyen Gjøl vest for Aalborg. Egentlig hang statsministeren i mange eksemplarer ned gennem byen, men de fleste blev pillet ned igen, for det var alligevel for meget salt at hælde i det samme sår.

For næsten præcis to år siden gik borgere her på Limfjordsgade i protest mod lukningen af minkfarmene i det, som vist nok er den eneste demonstration i byens historie. De havde også noget at forsvare i Gjøl, for i 2020 var der 39 minkfarme i og omkring Gjøl – det er næsten hver 10. husstand.