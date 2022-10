Færre og færre danskere bor i deres barndomskommune

Mens 43,5 procent af 1971-årgangen boede i samme kommune, er det samme kun gældende for 38,7 procent af 1987-årgangen.

I bunden af listen ligger Brønderslev Kommune.

Kommunen er gået fra, at knap halvdelen af årgangen fra 1971 blev boende eller flyttede tilbage som 35-årige, til at kun en tredjedel gør det i dag. Faldet lyder på 16,3 procentpoint.

Det ærgrer borgmester Mikael Klitgaard (V). Han siger til Ritzau, at den væsentligste årsag er, at de unge søger mod storbyerne for at få en uddannelse.