I sin nye plan for højere løn og bedre arbejdsvilkår i den offentlige sektor har Socialdemokratiet særligt fremhævet fire faggrupper, der har brug for et »ekstraordinært skub« fra politikerne. Som eksempel nævnte partiet 2.000 kr. i månedlig lønforhøjelse.

Nu viser nye tal imidlertid, at det bliver svært at omsætte udspillet til en lønstigning i den størrelsesorden, hvis alle medarbejdere i de fire faggrupper skal omfattes af planen.