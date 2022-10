Hver fjerde husejer har energiforbedret boligen det seneste år

Det er udsigten til at spare penge på energiregningen, der er motivet bag hovedparten af boligforbedringerne.

78 procent svarer, at de har investeret for på sigt at spare penge.

- Der er meget, der tyder på, at det er de høje energipriser, der får folk til at reagere. Folk er blevet enormt bevidste om deres energiforbrug og vil gerne gøre, hvad de kan for at spare på det, siger Stine Leth Rasmussen.