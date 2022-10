FE: Rusland kan opfatte støtte til Ukraine som trussel

Den militære trussel fra Rusland mod Nato vurderes til at være ”lav”.

Forsvaret har på baggrund af den nye trusselsvurdering igangsat ”en række beredskabsmæssige initiativer”.

I en pressemeddelelse fra Forsvarskommandoen lyder det, at initiativerne er taget ”både for at sikre udsendte bidrag i relevante områder, og for rettidigt at forberede eventuelle beredskabsinitiativer frem i siden”.

- Forsvaret følger situationen tæt sammen med relevante myndigheder og allierede samarbejdspartnere, lyder det videre.

Et sted, hvor der er risiko for, at en konflikt kan eskalere, er til gengæld Østersøregionen. Her er risikoen generelt øget, lyder det fra FE.