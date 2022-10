60-årig mand stukket ned med kniv i Frederikshavn

Han fortæller, at der er ”en familierelation” mellem offeret og den anholdte, men vil ikke komme nærmere ind på, hvordan de er i familie.

Ifølge det lokale medie kanalfrederikshavn.dk blev den 60-årige kørt til sygehuset i Aalborg med politieskorte.

Carsten Straszek kan sidst på eftermiddagen ikke sige noget om mandens tilstand.

- Vi sigter kvinden for vold efter straffelovens paragraf 245, og juristerne skal så afgøre, om der er grundlag for at kræve hende varetægtsfængslet i et grundlovsforhør, fortæller politikommissæren.