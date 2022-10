Tvangsfikseret patient får alligevel ikke erstatning fra regioner

Ifølge mandens journal har han selv forklaret, at overfaldet på medarbejderen skete i selvforsvar.

Overlægen, som behandlede manden, har også forklaret sig for Højesteret.

Hun har forklaret, at remmene på hænder og fødder blev løsnet på skift.

Efter de første to dage anmodede hun også politiet om at bistå, så patienten mindst en gang om dagen kunne komme i bad, ud at ryge eller gå en tur.

Højesteret skriver i en pressemeddelelse, at retten har lagt til grund, at manden udgjorde en vedvarende fare for uforudsigelig og grov vold over for medpatienter og personale.

Retten mener også, at han udgjorde en fare for andres liv, førlighed eller sikkerhed, og at det ikke var muligt at imødegå denne fare på en mindre indgribende måde.