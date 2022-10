Politi efterforsker mistænkeligt dødsfald i Svendborg

En 41-årig mand er tirsdag fundet død i en lejlighed i Svendborg. Politiet kan ikke udelukke, at der ligger en kriminel handling bag.

Det oplyser Fyns Politi til en række medier - blandt andet Fyns Amts Avis.

- Vi fik en anmeldelse ved middagstid, og vi efterforsker sagen som et mistænkeligt dødsfald, siger Jack Liedecke, der er leder for afdelingen for personfarlig kriminalitet ved Fyns Politi, til regionalmediet.