To mænd fængslet for at svindle 100.000 kroner fra ældre

To 25-årige mænd er tirsdag eftermiddag blevet varetægtsfængslet i fire uger. De er mistænkt for i en række tilfælde at have udgivet sig for at være bankansatte og narre hævekort og koder fra ældre.

Det skriver Københavns Vestegns Politi i en pressemeddelelse.

Mændene har kontaktet ældre under påskud af at være bankansatte. Efter at de fik koderne og hævekort, blev kortene misbrugt.