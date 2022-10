Bandemedlem har fået otte års fængsel for skud i trafikeret kryds i Aarhus

Medgerningsmanden har politiet endnu ikke kunnet identificere.

Anklagemyndigheden ønskede den 25-årige dømt for drabsforsøg, men retten fandt det ikke bevist, at der var blevet skudt for at dræbe. Derfor er han i stedet dømt for forsøg på grov vold.

Specialanklager Jesper Rubow mener, at det er rent held, at ingen kommer noget til, når ”man på den vanvittige måde kører rundt og afgiver flere skud på tværs af en trafikeret vej”.

- Det største bevismæssige tema var, hvorvidt det var den 25-årige, der var en af de to personer på scooteren.

- Det var retten enig med anklagemyndigheden i, og jeg er tilfreds med, at retten nåede frem til en strafudmåling, som viser alvoren i sagen, siger Jesper Rubow i en pressemeddelelse fra politiet.