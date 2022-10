»Jeg er glad for, vi har et demokrati. Man skal huske på, hvor mange mennesker, der har kæmpet for demokratiet gennem historien og lige nu i Ukraine. Det er ærgerligt, de opfordrer muslimske medborgere til ikke at stemme. Alle uanset herkomst skulle tage at gå ned og stemme. Hvis man ikke er med til at bestemme, er der nogle andre, der gør det for en,« siger han.

Han mener dog ikke, at synspunktet er udbredt blandt de danske muslimer.

»Heldigvis er Hizb Ut Tahrir ikke repræsentativt for det muslimske mindretal i Danmark. Rigtig mange går ned og stemmer,« siger han.

Bør sådan en organisation eksistere i Danmark?

»Det bedste man kan gøre for at bekæmpe den slags synspunkter er at tage sit valgkort og gå ned og stemme. Vi har gennem danmarkshistorien både haft nazister, kommunister og anarkister. Nu har vi så nogle, der mener, det er imod islam at stemme. Heldigvis går langt de fleste ned og stemmer,« siger Andreas Steenberg.

Morten Dahlin, indfødsretsordfører hos Venstre, mener også, at det er »fuldstændig uacceptabelt«.

»Hvis de har så meget imod det danske samfund, skal de måske finde et andet sted at være. Der er masser af ikke-demokratiske lande i verden, så kan de købe en enkeltbillet dertil. Har de ikke råd, skal jeg nok betale. Det er en forfærdelig organisation, som efter min mening kun gør skade på samfundet. På ikke-muslimer og på muslimer, og derfor er det så vigtigt, at vi tager afstand. Vi bliver nødt til at have en hård kurs over for den slags islamisk ekstremisme,« siger han og peger på, at organisationen ikke kan forbydes, fordi grundloven beskytter foreningsfriheden i Danmark.