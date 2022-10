Den efterlyste kom med fly til lufthavnen i Kastrup søndag, og mandag blev han varetægtsfængslet.

Aftalen blev indgået i foråret, oplyser advokaten tirsdag. Hvorfor det er trukket ud med hendes 24-åriges klients hjemkomst, ønsker hun ikke at redegøre for. Heller ikke hvilket land, han har opholdt sig i under flugten, vil hun svare på.

Hun siger, at han nægter sig skyldig i tiltalen. Den handler om, at han skal have deltaget i forbrydelsen, da 21-årige Daniel Kristensen blev dræbt 2. oktober 2016.