26/10/2022 KL. 06:45

Milliarder på vej, men Jeanette Mikkelsen frygter fortsat ventetid på to nye hofter

Partierne er klar med masser af penge for at øge tempoet på sygehusenes operationsafdelinger, men efter at have ventet i 10 måneder øger det ikke optimismen hos en 39-årig kvinde.