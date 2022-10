Skal det være en ret at blive opereret i det slidte knæ eller få fjernet den grå stær efter en måneds ventetid? Eller er det rimeligt at ophæve køkulturen til den planlagte behandling og tage de sygeste først?

Patientrettigheder er blevet et centralt emne i valgkampen af den enkle grund, at hverken retten til udredning eller behandling inden for 30 dage er i nærheden at blive overholdt i øjeblikket, og ifølge landets tre førende sundhedsprofessorer er rettighederne under forandring og vender næppe tilbage i sin gamle form, hvis politikerne efter folketingsvalget den 1. november enes om at suspendere dem.