Og hvis Politiet får brug for hjælp til at opklare sagerne, har Tom Lisborg selv et godt bud på, hvad det er, der går og halshugger ænderne. I den andrik, som Zanne Strandberg fandt kl. 13 i fredags var der endnu ikke indtrådt rigor mortis – den var ikke blevet stiv. Det sker inden for relativt få timer, efter døden er indtruffet, og det tyder derfor ifølge formanden, på, at dødstidspunktet kan fastsættes til fredag formiddag. Det får pilen til at pege på et bestemt dyr, mener han.

»Det er hunde uden snor, der har gjort det. For på det tidspunkt af dagen er der ikke ræve i fælledparken. Ræve er bange for mennesker og hunde, og de er kun aktive om natten, meget tidligt om morgenen eller sent om aftenen. Ræve spiser deres bytte og lader det ikke bare ligge, og der er ligesom ikke andre rovdyr i Fælledparken, der kan tage ænder end hunde,« siger han.