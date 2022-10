PostNord indsætter ekstra mandskab for at uddele valgkort

Står man i den situation, at man skal til at flytte, så bliver valgkortet afleveret på den nye adresse. Også her er det vigtigt, at der er styr på navnet på postkassen.

Er man førstegangsvælger, modtager man desuden et eksemplar af Grundloven.

En opgørelse fra Danmarks Statistik viser, at der ved dette folketingsvalg vil være færre førstegangsvælgere, end tilfældet var i 2019. Det skyldes, at denne valgperiode har været kortere end den seneste.

Knap 227.000 vælgere skal sættes deres kryds ved et folketingsvalg for første gang.

Det er også muligt at afgive sin stemme ved valget som en brevstemme. Det er en mulighed, som stadig flere benytter sig af. Man kan brevstemme frem til 28. oktober.