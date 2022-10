Herfra blev han i alt henvist fire gange rundt til forskellige afdelinger på Psykiatrisk Center Amager.

En af afdelingerne er det specialiserede tilbud målrettet unge med debuterende psykose og skizofreni, Opus.

Her blev han ifølge de to mediers kilder afvist med henvisning til, at han under en tidligere indlæggelse i børne- og ungdomspsykiatrien havde udvist symptomer på psykose.

I Region Hovedstaden er det et kriterie for at blive behandlet i Opus, at psykosen først er blevet opdaget inden for et år før henvisningen.