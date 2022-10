150 millioner år gammelt dinosaurskelet pakkes i flyttekasser

Han ser det som udtryk for en stigende interesse for naturvidenskab blandt danskerne.

- Vi står i en biodiversitetskrise og en klimakrise, og vi har lige været igennem en pandemi. Alle ved, at nøglen til at skabe positiv forandring for livet på jorden er, at vi får et andet forhold til naturen. Det er det, vi ser afspejlet i den interesse, vi oplever, siger Peter C. Kærgaard.

Det nye Statens Naturhistoriske Museum ventes at være klar i 2025 i nye bygninger i et hjørne i Botanisk Have i København.