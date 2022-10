Manden selv afviser lørdag beskyldningerne mod ham i Københavns Byret, efter at anklager Anders Larsson har læst sigtelserne mod ham op.

Læs mere om sagen her

3

Mette Frederiksen præsenterer inflationspakke

Under en tale i Hillerød præsenterede Mette Frederiksen sin plan for at hjælpe flere gennem inflationskrisen.

I talen sagde statsministeren, at vi først og fremmest skal forsøge at bremse inflationen. Dernæst skal det sikres, at arbejdsløsheden holdes i bund trods pres på økonomien.

Konkret præsenterede Mette Frederiksen fire forslag til netop det.

Læs om forslaget her