5000 kroner tager ifølge boligdirektør toppen af lejeres lommesmerter

Selv om han ser positivt på den midlertidige huslejehjælp, løser det formentlig ikke hele problemet, vurderer direktøren.

- Jeg kan være nervøs for, at 5000 kroner ikke rækker, i forhold til at vi nu går ind i sæsonen, hvor der virkelig skal varmes op, samtidig med at inflationen ikke ser ud til at falde.

- Men 5000 kroner er en begyndelse, og for folk, der ikke har ret meget, er det værdifuldt, siger Lars Lehmann.