Russer nægter forsøg på milliardsvindel mod Nationalbanken

Via sin advokat, Lone Brandenborg, meddeler manden, at han nægter sig skyldig. Han vil i øvrigt gerne forklare sig over for retten.

Hvad han forklarer, forbliver dog indtil videre en hemmelighed. For dommeren har valgt at efterkomme et ønske fra anklageren om at afholde retsmødet for lukkede døre. Det sker af hensyn til den videre efterforskning.

Derfor er det kun sigtelsens ordlyd, som indtil videre kommer frem. Af den fremgår det, at manden to gange har sendt e-mail til Nationalbanken. Først skrev han til chefjurist Niels Christian Andersen. Siden til tidligere vicedirektør Karsten Biltoft, som nu er direktør for Finansiel Stabilitet.