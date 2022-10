Påkørsel af rådyr førte til uheld med to biler nær Roskilde

Personerne blev efter uheldet bragt til forskellige sygehuse, oplyser han.

Uheldet skete mellem rastepladsen Kornerup S og afkørsel 14 Roskilde Vest, da en bil med fire personer kom kørende i østgående retning.

Her påkørte bilen et rådyr, hvorefter bilen standsede, oplyser vagtchefen.

Mens bilen holdt stille, var to af personerne gået ud af bilen for at se på rådyret i nødsporet.

Mens de var ude, blev den stillestående bil med to personer i påkørt bagfra af en mand, der kørte alene i en anden bil.