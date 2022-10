Hjemsendt ansat på plejehjem fra dokumentar kan arbejde igen

Hun fik i slutningen af september at vide, at hun ikke skulle møde på arbejde igen. Det skete, da TV 2 henvendte sig til Køge Kommune for at tale med og konfrontere de ansvarlige ledere.

Men siden da er den tidligere leder blevet erstattet med en ny på Nørremarken.

Derfor er Anne Andreassen nu blevet inviteret tilbage til sin arbejdsplads.

- Jeg har i dag talt med den nye leder, der sagde, at hun var gået til kommunen sammen med HR for at fortælle, at hun gerne ville have mig tilbage. Så nu er planen, at jeg skal starte på mandag, siger hun til TV 2 fredag.