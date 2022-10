Borgere med urinfyldte bleer, rå tone, for mange vikarer og for lidt faglighed og ældre, der ikke kan få den hjælp, som de har brug for.

Det var nogle af de problemer, som TV 2-dokumentaren ”Opråb fra plejehjemmet” afdækkede på et plejehjem i Køge. Nu viser en gennemgang af en række påbud til plejehjem, at et lignende billede tegner sig på flere af landets plejehjem.