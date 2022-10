Sidste weekend i efterårsferien bringer blæst og regn

Lørdag og søndag fortsætter regnen og blæsten, men skyerne bliver ved med at holde på varmen, og der vil hen over weekenden være temperaturer mellem 11 og 17 grader.

Temperaturen kan dog komme ned på otte grader om natten.

Skolernes efterårsferie startede fredag i sidste uge og slutter søndag.

Danskerne kommer dog ikke til at være helt uden mulighed for at slikke et par solstråler, inden børnene skal i skole igen.

- Søndag er der mulighed for, at det i løbet af dagen kan klare lidt op, og vi kan få lidt sol indimellem, siger Mette Wagner og tilføjer, at det nok vil være i den sydlige del af landet.