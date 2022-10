Forskere finder pesticidrester i de fleste drikkevandsboringer

- Det viser, at beskyttelsen af vores drikkevand er utilstrækkelig, siger hun.

Det er forskningsinstitutionen De Nationale Geologiske Undersøgelser for Danmark og Grønland (Geus), der står bag boringer. De bruges til at hente grundvand op, som kan sendes ud til borgerne som drikkevand.

Frem til 15. september har Geus i år foretaget 1431 af disse boringer. I 55,3 procent af dem fandt man pesticidrester.

Grænseværdierne var overskredet i 13,5 procent af tilfældene.

- Det er et helt tydeligt signal om, at vi skal skrue kraftigt op for beskyttelsen, siger Maria Reumert Gjerding.